الدغمي يهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين.

وقال، في كلمة “أتقدم بإسمي وأعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين.

وأضاف “أننا في هذه المناسبة العظيمة نستذكر تضحيات الأردنيين في سبيل نيل حريتهم واستقلالهم منذ مطلع القرن الماضي والتي كانت الثورة العربية الكبرى المحطة المهمة التي أسست لمسار الاستقلال الوطني والذي توج بإعلان استقلال المملكة في 25 أيار 1946”.

وأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية تمكن من بناء دولة حديثة وعصرية، بنظام ملكي دستوري، حفظ التوازن ما بين السلطات وضمن استقرار البلاد وسلامة بنيانها الوطني والدستوري وهو ما نسميه شرعية الإنجاز لنظامنا الدستوري يضاف الى الشرعية التاريخية والدينية.

وتابع ” لا يفوتني في هذه المناسبة ان نستذكر تضحيات شهدائنا الابرار من جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية على ثرى فلسطين وفي مواجهة الإرهاب والتطرف “، داعيا الله ان يحفظ بلدنا من كل مكروه، وان يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني عميد ال البيت، وان يبقيه ذخرا وسندا للأردن والاردنيين وللأمتين العربية والإسلامية