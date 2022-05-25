طبيب اردني: القطط والكلاب ليست مصدرا لجدري القرود

وطنا اليوم:قال استشاري العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، الأربعاء، إن فيروس جدري القردة ينتقل عبر القوارض وخاصة السناجب والجرذان.

وأضاف بلعاوي ، أن الفيروس ليس بجديد بل تم اكتشافه في السابق، مبينا أن القوارض هي من تنقل الفيروس للقرود وليس العكس.

واعتبر أن هنالك مبالغة في الحذر من التعامل مع الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط، وهي التي تعتبر ناقلا للمرض وليست مصدرا.

ولفت إلى أنه لا داع للهلع من مرض جدري القرود ويوجد أدوية أجيزت لعلاجه بنسبة بلغت 85%