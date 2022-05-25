رفقًا بمديرة المركز الوطني لتطوير المناهج

بقلم الدكتور محمود المساد/ مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق

إن الدفع بالمديرة الجديدة إلى لقاء يشاهده معظم الأردنيين على قناة المملكة مع الاعلامي الكبير الأستاذ عامر الرجوب ،ومثل عددهم من خارج الأردن لتجيب عمًا لا تعرف بما ليس دقيقا ولا قريبا من الصحة ، من أجل التستر على أخطاء أصحاب القرار التي سبق لي قبلها ترك عملي نتيجة خلاف عليها وغيرها من الفضائح وأذكر بعضا منها ومما أثير بالحوار وسمعه معظم الناس.

– كاتبة القصص في دليل رياض الاطفال، كتبت قصة لكل حرف من حروف الفصل الأول بالدليل، كل قصة ست جمل، وتم تقدير مبلغ لها عن كل قصة. لكنها رفضت المبلغ وتم تشكيل لجنة جديدة رفعته بشكل ملفت للنظر ورفضته أيضا، وتم مضاعفته بقرار من المجلس الأعلى مع تعديل التعليمات المالية من أجل رضاها .

– الشعر والأناشيد للأطفال هامة جدا ويجب أن يشارك بها عدد كبير من شعراء الوطن ، ولكن صاحب الصلاحية والقرار يرغب بأن يكون الشاعر واحد على الرغم من الاعتراض على ذلك والكتابة مرات بهذا الشأن والحوار الساخن حوله غير مرة ، لينتهى الأمر بالإصرار عليه وأن لا يكون له شريك . إنها إدارة المزرعة.

– تم تشكيل أكثر من لجنة لإجراء دراسات محايدة من خبراء من خارج المركز والوزارة لتقييم كتب العلوم والرياضيات وبيان مستوى تضمينها لمعايير المنهج العام والخاص بكل مادة وخاصة ما يتصل منها بالتربية الوطنية والثقافة الأردنية التاريخية والدينية …..لكن تم تعطيل إصدار القرار لأساب تتصل بعدم الرغبة بأي تعديل على الكتب لا تقبل به دار النشر ومن يلف لفها.

-وفي آليات اختيار المؤلفين هناك معايير عادلة وشاملة ومنصفة لكنها لم تطبق لأن صاحب الصلاحية والقرار يريد إسناد الأمر لأشخاص أحضروا فرقهم التي لم يعرف أحد كيف تشكلت ، حتى لم يعوض بأحد عن الذي يترك منها ،لكي لا يطلع الجديد على أسرار االعمل غير المهنية ……التي انكشف بعضها وكانت السبب الرئيس في تركي للعمل، ومعظمها يتصل برفضهم إدماج المفاهيم الوطنية والموروث الثقافي في محتوى الكتب المدرسية.

– بعض من يؤلف وصلت مكافآته عن العمل أربعة أضعاف مجموع الراتب السنوي ( بعيدا عن ديوان المحاسبة ) ، وعلى الرغم من إيقاف العلاوة الشهرية، ينتفض صاحب القرار عندالمطالبة باسترداد المبالغ المخالفة لنظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص ويصر على صرفها. وتم له ذلك بعد انتهاء عملي من المركز.

وهناك الكثير من هذه القصص التي يفترض بالمدير أن ينفذها وإن رفض يقال فيه ( اتق شر من أحسنت إليه ).

وعودة إلى ندوة الأمس مع مديرة المركز التي احترمها وأقدرها أقول ، من يقف أمام عامر رجوب يجب أن يكون ملمًا بموضوعه وإلّا اضطر لمواجهة ضعف حجته بالابتسامة، والمشايلة والبيع بالجملة كما حدث بالأمس!

نأمل من الأخ عامر أن يعطي فرصًا لآراء متباينة حول المناهج بدلًا من عرض الرؤيا الرسمية غير الواقعية فحسب !!!

لك الله يا وطن