بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

رفقًا بمديرة المركز الوطني لتطوير المناهج

25 مايو 2022
رفقًا بمديرة المركز الوطني لتطوير المناهج

بقلم الدكتور محمود المساد/ مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق

إن الدفع بالمديرة الجديدة إلى لقاء يشاهده معظم الأردنيين على قناة المملكة مع الاعلامي الكبير الأستاذ عامر الرجوب ،ومثل عددهم من خارج الأردن لتجيب عمًا لا تعرف بما ليس دقيقا ولا قريبا من الصحة ، من أجل التستر على أخطاء أصحاب القرار التي سبق لي قبلها ترك عملي نتيجة خلاف عليها وغيرها من الفضائح وأذكر بعضا منها ومما أثير بالحوار وسمعه معظم الناس.
– كاتبة القصص في دليل رياض الاطفال، كتبت قصة لكل حرف من حروف الفصل الأول بالدليل، كل قصة ست جمل، وتم تقدير مبلغ لها عن كل قصة. لكنها رفضت المبلغ وتم تشكيل لجنة جديدة رفعته بشكل ملفت للنظر ورفضته أيضا، وتم مضاعفته بقرار من المجلس الأعلى مع تعديل التعليمات المالية من أجل رضاها .
– الشعر والأناشيد للأطفال هامة جدا ويجب أن يشارك بها عدد كبير من شعراء الوطن ، ولكن صاحب الصلاحية والقرار يرغب بأن يكون الشاعر واحد على الرغم من الاعتراض على ذلك والكتابة مرات بهذا الشأن والحوار الساخن حوله غير مرة ، لينتهى الأمر بالإصرار عليه وأن لا يكون له شريك . إنها إدارة المزرعة.
– تم تشكيل أكثر من لجنة لإجراء دراسات محايدة من خبراء من خارج المركز والوزارة لتقييم كتب العلوم والرياضيات وبيان مستوى تضمينها لمعايير المنهج العام والخاص بكل مادة وخاصة ما يتصل منها بالتربية الوطنية والثقافة الأردنية التاريخية والدينية …..لكن تم تعطيل إصدار القرار لأساب تتصل بعدم الرغبة بأي تعديل على الكتب لا تقبل به دار النشر ومن يلف لفها.
-وفي آليات اختيار المؤلفين هناك معايير عادلة وشاملة ومنصفة لكنها لم تطبق لأن صاحب الصلاحية والقرار يريد إسناد الأمر لأشخاص أحضروا فرقهم التي لم يعرف أحد كيف تشكلت ، حتى لم يعوض بأحد عن الذي يترك منها ،لكي لا يطلع الجديد على أسرار االعمل غير المهنية ……التي انكشف بعضها وكانت السبب الرئيس في تركي للعمل، ومعظمها يتصل برفضهم إدماج المفاهيم الوطنية والموروث الثقافي في محتوى الكتب المدرسية.
– بعض من يؤلف وصلت مكافآته عن العمل أربعة أضعاف مجموع الراتب السنوي ( بعيدا عن ديوان المحاسبة ) ، وعلى الرغم من إيقاف العلاوة الشهرية، ينتفض صاحب القرار عندالمطالبة باسترداد المبالغ المخالفة لنظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص ويصر على صرفها. وتم له ذلك بعد انتهاء عملي من المركز.
وهناك الكثير من هذه القصص التي يفترض بالمدير أن ينفذها وإن رفض يقال فيه ( اتق شر من أحسنت إليه ).
وعودة إلى ندوة الأمس مع مديرة المركز التي احترمها وأقدرها أقول ، من يقف أمام عامر رجوب يجب أن يكون ملمًا بموضوعه وإلّا اضطر لمواجهة ضعف حجته بالابتسامة، والمشايلة والبيع بالجملة كما حدث بالأمس!
نأمل من الأخ عامر أن يعطي فرصًا لآراء متباينة حول المناهج بدلًا من عرض الرؤيا الرسمية غير الواقعية فحسب !!!
لك الله يا وطن


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

03:09

“الجزيرة” تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

02:54

الشواربة يستعرض تحديات تواجه مدينة عمان

02:49

عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب

22:48

عندما يتجاوز الوطن حدود الموقع والمساحة عيد الاستقلال وقصته

22:45

حماس في مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية الخطاب

22:44

ماذا عن وسام التربية؟؟

22:29

موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

22:22

المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

21:19

الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

20:57

جسر جوي يومي بين الخليج وقطر لنقل المشجعين خلال كأس العالم

20:52

مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

20:38

الحاج توفيق: الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا

20:34

حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل أبو عودة

20:16

العمل الاسلامي يعيد انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب

20:14

انخفاض جرائم المخدرات نحو 5% العام الماضي

20:07

العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

19:57

السالم يفتتح المؤتمر الطبي الدولي العاشر

19:36

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

19:35

الأردنيون للاستقلال يهتفون ويزينون وطنهم بالعلم الأردني

19:34

نقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقة الملك

19:24

النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل اغتيال أبو عاقلة

19:20

الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

19:19

قهوجي : لبنان ينهار

19:13

بعد عام من إصابتها برصاصة..طفلة لبنانية عالجها الأردن تعود للحياة

19:08

المومني يتحدث عن ذكرى الاستقلال

19:05

مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس تجوب شوارع البلدة احتفالآ بعيد الاستقلال

19:02

العزيمة تقدم الجوائز والكؤوس في بطولة الإستقلال 76

17:12

عساف لوطنا اليوم: احترم قرار الإدارة ولايوجد خلافات من خلالي

16:56

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

16:54

ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح بالمفرق

16:45

الفايز: الأردن يُجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

16:20

طلبة معهد النانو تكنولوجي يصممون أصغر علم للأردن

16:07

اعلان أسماء المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط للحج

15:59

لم يستطيعوا إليه سبيلاً .. الإعلان عن تكاليف الحج تُغضب المغاربة والجزائريين

15:52

عدد من اعضاء مجموعة وطنا اليوم تلتقي الروابدة والعبادي وشخصيات سياسية

15:41

وفاة و 10 إصابات بحادث تصادم في الرويشد

15:10

الحرس الملكي الخاص والحرس الاميري الكويتي ينفذان تمريناً عسكرياً مشتركاً

15:07

دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي خلال أيار

15:00

عشيرة اليعاقبة تُبارك للدّكتورة حنان عيسى ملكاوي لحصولها على وسام الملك عبدالله الثّاني بن الحسين للتّميز من الدرجة الثّانية

14:59

لبنان الى اين

14:57

جمجوم : الدواجن لن تعود للاسعار القديمة وسنحرك دعوى قضائية ضد حماية المستهلك

14:48

تعرفوا على خطبة الجمعة ليوم غد

14:36

الليلي يطالب بكامل مستحقاته المالية من الفيصلي

13:59

وفاة و10 إصابات بحادث تصادم في المفرق

13:51

فاعليات حزبية ومجتمعية: الأردن يمضى بثقة لبناء الدولة العصرية

13:30

عاجل|عطل فني يتسبب بوقف تزويد المياه عن عدد من مناطق اربد

13:14

القبض على شخص اطلق عيار ناري وتسبب بكسر جمجمة طفل

13:11

حداد: أين انجازات الوزارة..؟

وفيات

وفيات الخميس 26-5-2022محمد مطلب المجالي ينعى الصحافي محمد الخوالدةوالدة رئيس الديوان الملكي الاسبق جواد العناني في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-5-2022الداعية الشيخ أحمد القطان في ذمة الله