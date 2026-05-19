مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل طفلين من قطاع غزّة بتوجيهاتٍ ملكيّةٍ سامية

وطنا اليوم:استقبل مستشفى الجامعة الأردنيّة، طفلين من قطاع غزة، يُعانيان من أمراضٍ في القلب وأمراض الدم لتقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة لهم، في إطار الجهود الإنسانيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وجاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة “الممر الطبي الأرردني” الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيثُ أجلت القوات المسلحة الأردنية، أمس الاثنين، الدفعة الثامنة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، والتي ضمّت عددهم (20) طفلاً، و(40) مرافقًا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنيّة لمتابعة العلاج.

وقال المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، إنّ هذه الخطوة تعكِسُ حِرصَ الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تقديم الدعم الطبيّ والإنسانيّ للأشقاء الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أنّ المستشفى سخّر إمكاناته الطبيّة والكوادر المتخصّصة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحيّة للأطفال القادمين من غزة.

وبيّن البصول، أنّ مستشفى الجامعة الأردنيّة استقبل، منذ شهر آب الماضي، حوالي (57) طفلًا من قطاع غزة، حيث أنهى عددٌ منهم مراحلَ العلاج بنجاح، فيما يواصِلُ آخرون تلقّي الرعاية الطبيّة والمتابعة الصحيّة داخل المستشفى، كما امتدّت الخدَمات الصحيّة لتشمل عددًا من مرافقي الأطفال، في إطار الحرص على توفير رعايةٍ صحيّةٍ وإنسانيّةٍ متكاملة للحالات المُستقبَلَة، مؤكدًا استمرارَ المستشفى في أداءِ دوره الطبيّ والإنسانيّ بما يُسهِمُ في تعزيز فرَص الشفاء واستكمال العلاج للأطفال والجرحى القادمينَ من القِطاع.