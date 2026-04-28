الكلية الملكية البريطانية تكرّم الدكتورة عبير عناب لحصولها على زمالتها الفخرية

28 أبريل 2026
وطنا اليوم – كرّمت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في المملكة المتحدة (RCOG) الدكتورة عبير عناب، استشارية أمراض النسائية والتوليد، بمنحها الزمالة الفخرية، في تقدير يُعد من أرفع الأوسمة المهنية التي تمنحها الكلية للإسهامات المتميزة في خدمة صحة المرأة وتطوير الممارسة الطبية.
ويعكس هذا التكريم المكانة العلمية المتقدمة للكفاءات الطبية الأردنية على المستوى الدولي، كما يسلّط الضوء على الدور الذي تؤديه الدكتورة عناب في تطوير الخدمات الصحية والتعليم الطبي، إلى جانب جهودها في دعم قضايا صحة المرأة على المستويين الوطني والإقليمي.
ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه إضافة نوعية للقطاع الطبي الأردني، ويعزز حضور الخبرات الأردنية في المحافل العلمية العالمية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع المؤسسات الطبية الدولية.
من جهتها، أعربت الدكتورة عناب عن اعتزازها بالحصول على هذه الزمالة، مؤكدة أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة، وفق أحدث المعايير والممارسات الطبية العالمية.


24 ساعة
10:26

السعودية تدشن خدمة جديدة لتيسير خدمات الحجاج

10:18

خطوة غير مسبوقة.. صورة ترامب على جوازات سفر أميركية

10:12

الدخل والمبيعات : السبت دوام لتمكين تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة

10:08

في تسجيلات مسربة.. ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران

10:00

كيف يؤثر التغير المفاجئ للطقس على الإنسان؟

09:56

ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي

09:51

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

09:43

جامعة فيلادلفيا تختتم منافسات بطولة الربيع الرياضية والفنية لمدارس المملكة

09:38

​نصيحة لمشتركي الضمان الاختياري

09:35

راجع شعبية ترامب لأدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل حرب إيران

09:30

إيران والخليج بعد أن تضع الحرب أوزارها

09:27

الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بقواعد السير خلال العطلة

أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026