الكلية الملكية البريطانية تكرّم الدكتورة عبير عناب لحصولها على زمالتها الفخرية

وطنا اليوم – كرّمت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في المملكة المتحدة (RCOG) الدكتورة عبير عناب، استشارية أمراض النسائية والتوليد، بمنحها الزمالة الفخرية، في تقدير يُعد من أرفع الأوسمة المهنية التي تمنحها الكلية للإسهامات المتميزة في خدمة صحة المرأة وتطوير الممارسة الطبية.

ويعكس هذا التكريم المكانة العلمية المتقدمة للكفاءات الطبية الأردنية على المستوى الدولي، كما يسلّط الضوء على الدور الذي تؤديه الدكتورة عناب في تطوير الخدمات الصحية والتعليم الطبي، إلى جانب جهودها في دعم قضايا صحة المرأة على المستويين الوطني والإقليمي.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه إضافة نوعية للقطاع الطبي الأردني، ويعزز حضور الخبرات الأردنية في المحافل العلمية العالمية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع المؤسسات الطبية الدولية.

من جهتها، أعربت الدكتورة عناب عن اعتزازها بالحصول على هذه الزمالة، مؤكدة أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة، وفق أحدث المعايير والممارسات الطبية العالمية.