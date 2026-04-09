وفاة الشابين الخالدي وأبو كف بحادث سير في المفرق

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:يسود حزن واسع في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق عقب وفاة الشابين سلطان عبدالله الخالدي وعطية أبو كف، إثر حادث سير مأساوي وقع على طريق الخالدية.
وأعاد الحادث تسليط الضوء على خطورة الطريق، في ظل تحذيرات متكررة من المواطنين بسبب تكرار الحوادث وغياب عناصر السلامة الأساسية، ما يجعله من أخطر المقاطع التي تهدد حياة السائقين بشكل يومي.
وأكد مواطنون أن الطريق بحاجة إلى تدخل عاجل، مشددين على أن تأمينه لم يعد مطلباً خدمياً فقط، بل ضرورة لحماية الأرواح ومنع تكرار الحوادث.
ويمتد طريق الخالدية من بعد الدوار وحتى جسر المفرق لمسافة تقارب 17 كيلومتراً، وسط مطالبات مستمرة بإنشاء جزيرة وسطية وتوفير إنارة كافية للحد من الحوادث المتكررة


