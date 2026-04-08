  1. Home
  3. حوادث وجرائم

العثور على سيدة وطفلتها متوفيتين داخل منزلهما في معان

8 أبريل 2026
وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة عشرينية وطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات متوفيتين داخل منزلهما، في ظروف غامضة، في إحدى مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان، وفق مصدر أمني في المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن بلاغاً ورد مساء اليوم الأربعاء إلى الجهات الأمنية المختصة، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثاني من العمر وطفلتها متوفيتين داخل منزلهما.
وقال إنه تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، ليصار إلى تحويلهما إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأضاف أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام، وتبين بالكشف الأولي على الجثتين وجود شبهة جنائية.
وأكد المصدر، أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق فوري في الحادثة للوقوف على ملابسات القضية والكشف عن تفاصيلها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:29

تهنئة وتبريك بمناسبة زفاف الشاب الخلوق والمهذب أمين خالد ابراهيم النجادا

21:58

لماذا استقال مهند باشا حجازي ،،،

20:54

غرفة صناعة الأردن: الأردن لن يتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الأسمدة عالميا

20:49

التضخم في الولايات المتحدة يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2022

20:11

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي جهود وقف إطلاق النار في لبنان

20:04

الخطاب الإخواني لا يخدم مصلحة الأوطان

20:02

نجل الرئيس الإيراني يكتب عن ليلة الخوف من القنبلة النووية والهدنة

19:53

القيود: الحد الأقصى للحبس 60 يوماً في السنة عن دين واحد

19:50

القيادة الهاشمية: عهدُ المجدِ ورؤيةُ المستقبل

19:46

23 شهيدا وعشرات الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على لبنان

19:40

أمطار الخير تُنعش مراعي الأغوار الشمالية وتخفف كلف الأعلاف

19:35

عطية يشارك في مسيرة حاشدة دعماً لمواقف الملك ورفضاً لانتهاكات الاحتلال

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026