العثور على سيدة وطفلتها متوفيتين داخل منزلهما في معان

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة عشرينية وطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات متوفيتين داخل منزلهما، في ظروف غامضة، في إحدى مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان، وفق مصدر أمني في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن بلاغاً ورد مساء اليوم الأربعاء إلى الجهات الأمنية المختصة، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثاني من العمر وطفلتها متوفيتين داخل منزلهما.

وقال إنه تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، ليصار إلى تحويلهما إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأضاف أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام، وتبين بالكشف الأولي على الجثتين وجود شبهة جنائية.

وأكد المصدر، أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق فوري في الحادثة للوقوف على ملابسات القضية والكشف عن تفاصيلها.