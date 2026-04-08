ساعتين ago
البدور: تمديد عمل المراكز الصحية بمحيط مستشفى الزرقاء الشهر المقبل

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور اليوم الأربعاء، إن قرار تمديد دوام المراكز الصحية بمحيط مستشفيات البشير الذي تم اتخاذه قبل أسبوع أنتج دخول 600 مريض يومياً وصرف 200 وصفة شهرية، وما يقارب 800 شخص يدخل المراكز الخمسة خلال ساعات التمديد.
وأضاف أن مؤشرات الأرقام مشجعة جدا وفي تزايد يومي، ويخفف من الضغط على مستشفيات البشير، مؤكدا أن ذلك يدفع الوزارة للسير قدما في هذه الإجراءات.
وبين أن منطقة عمان الشرقية تشهد ضغطا سكانيا كبيرا، إذ يتبين للوزارة أن مستشفى البشير يخدم لوحده مليوني شخص، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرارها الذي سينسحب لمستشفى الدكتور جميل التوتنجي في لواء سحاب، ومستشفى الزرقاء الحكومي الشهر المقبل، لتعميم الفائدة ونخفف على المرضى والمراجعين.
وأكد أن المسار الذي اتخذته الوزارة يقضي بالعمل بنظام وتشاركية، وقياس الأثر بالأرقام والمؤشرات.
كما أن الوزارة تبحث الاستفادة من ساعات الفراغ، لاستغلال غرف العمليات وشبابيك المحاسبة والصيدليات بدلا من الذهاب إلى بناء جديد. حتى وإن تم تعيين موظفين جدد للعمل في ساعات إغلاق الشبابيك.
وحول ملاحظات تصل البرنامج تخص “نقص الأدوية”، بين البدور أن الوزارة ترصد كل الملاحظات، وقد تم افتتاح مستودعين للأدوية في مستشفى البشير الأسبوع الماضي، عدى مستودعات اقليمي الجنوب والشمال، مضيفا أن النقص قد يكون بسبب عملية التزويد لذا تسعى الوزارة لتفادي تأخير الصرف من خلال ترتيب عمليات التزويد بالتعزيز المستمر والمنتظم.
وأشار إلى ضرورة استخدام تطبيق “حكيمي” من قبل المرضى، حيث يسهم في تخفيف الأعباء، مبينا أن صرف الأدوية من خلال التطبيق يتم بمعدل 100 – 150 “طرد أدوية” يوميا من مستشفى البشير فقط.
وقال: “نسعى لحل مشكلات موجودة منذ سنوات من خلال حلول غير تقليدية”.


