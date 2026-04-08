توزيع حاويات نفايات جديدة في مناطق بلدية الكرك

وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى أعمال استبدال عدد من حاويات النفايات في عدة مناطق إلى جانب توزيع حاويات جديدة في منطقة الثنية بشكل خاص وذلك في إطار تعزيز منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتزايد العمراني وارتفاع حجم النفايات في بعض المواقع، حيث تهدف البلدية إلى الحد من تراكم النفايات ومعالجة الملاحظات الواردة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والبيئة الصحية في مختلف المناطق.