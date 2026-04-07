سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه في منطقة وادي الحور

وطنا اليوم:أفاد شهود مساء يوم الثلاثاء (7 نيسان 2026)، بـ سقوط شظية صاروخ في منطقة “وادي الحور” التابعة لمدينة السلط، وذلك بعد اغتراضه من قبل الدفاعات الجوية الأردنية.

وتوجهت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع، حيث تم تطويقه واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، إلى جانب تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي مخاطر.