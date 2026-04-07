وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشاريع حيوية في معان والكرك

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، عدداً من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في محافظتي معان والكرك، مؤكداً حرص الحكومة على إدارة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الرأسمالية بأفضل الطرق الممكنة، بما يحقق أهدافها في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

واستهل أبو السمن الجولة بالاطلاع على واقع طريق معان-المدورة الذي شهد إنجاز أعمال الصيانة لثلاثة مشاريع أساسية قامت الوزارة بإنهاء العمل عليها لرفع كفاءة الطريق وضمان سلامة مرتاديه.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع صيانة وتأهيل مركز حدود المدورة في معان، حيث اطلع الوزير على الأعمال المنفذة التي تضمنت عزل أسطح مباني الجوازات للقادمين والمغادرين ومنامات الضباط وسكن الجمارك ومبنى النافذة الواحدة وسكن دائرة المخابرات العامة ومبنى الحمولات المحورية، بالإضافة إلى تأهيل الوحدات الصحية وتركيب أنظمة التكييف لتعزيز كفاءة المرافق وتهيئة بيئة عمل ملائمة.

وتضمنت الجولة زيارة لمشروع مستشفى معان العسكري الواقع بجانب جامعة الحسين بن طلال، والذي يتضمن إنشاء مستشفى بسعة 150 سريراً وبمساحة إجمالية تقارب 29,700 متر مربع تشمل المبنى الرئيسي والمباني الخدمية المختلفة.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع المستشفى نحو 97% مع المباشرة بأعمال الفحص والتشغيل للأجهزة والأنظمة الكهروميكانيكية وأعمال المعايرة للتكييف والمياه والغازات الطبية من خلال طرف ثالث لضمان الجاهزية التامة للبدء بإجراءات تسليم المشروع للخدمات الطبية الملكية للمباشرة في تأثيثه وتجهيزه تمهيدا لتشغيله.

وفي محافظة الكرك، اطلع الوزير على مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق محي–الأبيض الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً وبتكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 86%، ويهدف المشروع إلى إعادة إنشاء الطريق بالكامل وتعديل مساره وإنشاء عبارات جديدة لتصريف المياه.

وشدد أبو السمن على ضرورة تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع خلال الشهرين المقبلين