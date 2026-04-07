رئيس الوزراء يستقبل وزيرَي النقل السُّوري والتُّركي

رئيس الوزراء يستقبل وزيرَي النقل السُّوري والتُّركي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثُّلاثاء، وزيرَي النَّقل السُّوري الدكتور يعرب بدر، والتُّركي عبد القادر أورال أوغلو، بحضور وزير النَّقل الدكتور نضال القطامين.
وجرى خلال اللِّقاء التَّأكيد على أهميَّة الاجتماع الثُّلاثي الذي عقده وزراء النَّقل في الدول الثلاث اليوم في عمَّان، كخطوة نحو تعزيز التَّعاون الإقليمي في قطاعات النَّقل البرِّي والبحري، والتِّجارة والخدمات اللوجستيَّة والرَّبط السِّككي.
كما جرى التَّأكيد على أهميَّة تفعيل اتفاقيَّات التَّعاون بين الدول الثلاث، ووضع آليات واضحة لتنفيذ المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات النَّقل المختلفة ؛ بما يخدم المصالح الاقتصاديَّة المشتركة.
وكانت اللَّجنة الوزارية المشتركة للتعاون في مجال النقل بين الأردن وسوريا وتركيا، قد عقدت اجتماعاً في العاصمة عمّان، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، حيث جرى توقيع مذكّرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في قطاع النقل بين الدول الثلاث


