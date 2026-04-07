الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتين لدعم السياحة والحفاظ على التراث

وطنا اليوم:وقع الاتحاد الأوروبي مع وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين لدعم السياحة المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان صحفي للاتحاد، سيتم تنفيذ الاتفاقية الأولى التي جاءت تحت عنوان “إحياء الثقافة وبناء المستقبل: السياحة المستدامة والحفاظ على التراث في جرش والبلقاء”، في محافظتي جرش والبلقاء، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على المواقع التراثية، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية، من خلال تدريب الشباب ودعم المشاريع السياحية المحلية وتطوير مسارات سياحية.

وأشار البيان إلى أن تنفذ الاتفاقية الثانية تحت عنوان “التمكين المستدام في الحفاظ على التراث الثقافي (RISE)”، سيكون في منطقتي مكاور بمحافظة مادبا ورحاب بمحافظة المفرق عبر مبادرات مجتمعية في مجالي التراث الثقافي والسياحة المستدامة، إضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية المحلية وتنمية المهارات والترويج للوجهات السياحية.

وبين أن الاتفاقيتين ستعززان مهارات الحفاظ على التراث وتحسين خدمات السياحة المحلية وزيادة الدخل، إلى جانب إبراز الموروث الثقافي الأردني، بما يدعم بناء اقتصادات محلية أكثر شمولا واستدامة، مع التركيز على الممارسات البيئية والمشاركة المجتمعية