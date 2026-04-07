العثور على جثة شخص داخل حفرة على طريق جرش عمّان

وطنا اليوم:باشرت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، التعامل مع بلاغ يفيد بوجود جثة لشخص متوفى داخل إحدى الحفر على الطريق الدولي الرابط بين جرش وعمّان، وتحديدًا بعد جسر سلحوب باتجاه العاصمة.

وقامت الفرق المختصة بانتشال الجثة من الموقع، قبل تحويلها إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، في وقت فرضت فيه الأجهزة الأمنية طوقًا في محيط المكان، وفتحت تحقيقًا للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة.