بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداء على خطوط مياه في بيادر وادي السير وأبو نصير

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري حملة جديدة في منطقة وادي السير وأبو نصير بهدف وقف التعدي على خطوط المياه وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والاعتداء على مياه نبعة وادي السير المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير وتعبئة الصهاريج المخالفة حيث تم ازالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها.
وحسب بيان صحفي عن الوزارة، تم ضبط اعتداء على خط ناقل المزود لمنطقة البيادر داخل أحد العبارات الكبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة، وضبط اعتداء على نبعة أبو نصير داخل كراج عمارة من خلال سحب خط قطر 1.5 انش، وكذلك ضبط صهاريج تقوم بتعبئة المياه المخالفة من نبعة الكرسي/وادي السير، حيث تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع وإعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الأمر للقضاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
