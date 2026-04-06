توجيه عن بُعد ينقذ سيدة من الاختناق في اللحظات الحرجة

وطنا اليوم:في حادثة إنسانية لافتة، كادت أن تنتهي بمأساة، نجح ضابط الإسعاف العامل في غرفة العمليات والسيطرة (911) في إنقاذ سيدة تعرضت لاختناق حاد بعد ابتلاع أسنان صناعية، وذلك من خلال تقديم إرشادات دقيقة عن بُعد.

وفي التفاصيل، قام الضابط بتوجيه المتواجدين مع المصابة خطوة بخطوة لتنفيذ إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة، بما في ذلك فتح مجرى التنفس والتعامل السريع مع الحالة، الأمر الذي أسهم في استقرار وضعها الصحي واستعادة وظائفها الحيوية قبل وصول فرق الإسعاف إلى الموقع.

وعند وصول الكوادر المختصة، تم نقل السيدة إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وسط إشادة بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع البلاغ.