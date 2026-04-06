توجيه عن بُعد ينقذ سيدة من الاختناق في اللحظات الحرجة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:في حادثة إنسانية لافتة، كادت أن تنتهي بمأساة، نجح ضابط الإسعاف العامل في غرفة العمليات والسيطرة (911) في إنقاذ سيدة تعرضت لاختناق حاد بعد ابتلاع أسنان صناعية، وذلك من خلال تقديم إرشادات دقيقة عن بُعد.
وفي التفاصيل، قام الضابط بتوجيه المتواجدين مع المصابة خطوة بخطوة لتنفيذ إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة، بما في ذلك فتح مجرى التنفس والتعامل السريع مع الحالة، الأمر الذي أسهم في استقرار وضعها الصحي واستعادة وظائفها الحيوية قبل وصول فرق الإسعاف إلى الموقع.
وعند وصول الكوادر المختصة، تم نقل السيدة إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وسط إشادة بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع البلاغ.


24 ساعة
11:37

بن غفير : قانون الإعدام ينطبق على 80% من الاسرى الفلسطينيين

11:02

دمشق تقبض على مهاجمي السفارة الإماراتية

10:51

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس جهاز استخباراته

10:46

سقوط بقايا صاروخ على منزل في لواء الهاشمية

10:39

وفيات الاثنين 6-4-2026

10:27

إنشاء طريق بديل في سوف بعد انهيار أحد الطرق جراء غزارة الأمطار

10:19

الحكومة تخفّض مدة صلاحية التذكرة الموحّدة للزوّار إلى 3 أشهر بدلا من عام

10:10

حسان يبدأ جولة ميدانية تفقدية في محافظات الجنوب

10:04

لماذا قصفت واشنطن طائراتها بإيران .. وما علاقة ذلك بكابوس الغزو البري؟

09:54

إيران تعدم متهم بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير

09:47

قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني

09:41

هل إدارة الجامعه الاردنيه تنجز فعلا ؟

وفيات
وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026