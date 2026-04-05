الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

يبدوا أن أسهل الطرق وأقصرها للوصول المنصب وتحقيق طموحك أصبح من خلال مهاجمة إما الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل حالياً ، والإسلامي سابقاً ، فمنذ أن كتب أن هناك ثلاثة أشخاص ممن تناوبوا على مهاجمة حزب جبهة العمل ، أو الإخوان المسلمين المحظورة قانونياً في الأردن متوقع أن يتولون مناصب قيادية في القريب العاجل ، فقد تفتحت قريحة العديد من الكتاب أو ناشئي الكتاب، أو من هواة الكتابة ، في السير بنفس الطريق الذي سلكه ويسلكه بعض الطامحين للمناصب ، وتقليدهم، لعل وعسى وعلى أمل يطولهم شيء من العنب، أو جزء من الكعكة، أنا هنا لست بصدد الدفاع عن الإخوان المسلمين، أو عن حزب جبهة العمل ، وأنا لست حزبيا بشكل عام ، ولا إسلاميا بشكل خاص ، فالحزب قادر على الدفاع عن نفسه ، وأنا أختلف معهم في الكثير من الآراء والأفكار والطروحات الأيديولوجية والسياسية وحتى بعض أنشطتهم وسلوكهم ، ولكن أكتب من باب بأن التوسع والتكرار في مهاجمتهم دون سبب أو مبرر مدعاة للكراهية ونشر بذور الفتنة بين شرائح المجتمع ، وربما خلق حالة من العدائية بين أفراد المجتمع ، وما أحوجنا هذه الأيام إلى التماسك والتعاضد والتلاحم الوطني والاجتماعي لمجابهة التحديات الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ، والتحديات الإقليمية التي يشهدها الإقليم من حروب تحوم حولنا ، ومحاولات إرهابية للنيل من الأمن الوطني الذي ننعم به بفضل الله أولاً ، وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة ، ويقظة أجهزتنا الأمنية والعسكرية المختلفة ، ما أحوجنا الشديد هذه الأيام لتوحيد الجهود الوطنية والكلمة ، وتوجيه بوصلتنا نحو الحفاظ على وطننا وعلى أمنه واستقراره ، لأن هذا الوطن هو قبلتنا ، وحبه آيه ، هذه مجرد عناوين ، والباقي تفاصيل ، وللحديث بقية .