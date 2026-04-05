الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

5 أبريل 2026
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
يبدوا أن أسهل الطرق وأقصرها للوصول المنصب وتحقيق طموحك أصبح من خلال مهاجمة إما الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل حالياً ، والإسلامي سابقاً ، فمنذ أن كتب أن هناك ثلاثة أشخاص ممن تناوبوا على مهاجمة حزب جبهة العمل ، أو الإخوان المسلمين المحظورة قانونياً في الأردن متوقع أن يتولون مناصب قيادية في القريب العاجل ، فقد تفتحت قريحة العديد من الكتاب أو ناشئي الكتاب، أو من هواة الكتابة ، في السير بنفس الطريق الذي سلكه ويسلكه بعض الطامحين للمناصب ، وتقليدهم، لعل وعسى وعلى أمل يطولهم شيء من العنب، أو جزء من الكعكة، أنا هنا لست بصدد الدفاع عن الإخوان المسلمين، أو عن حزب جبهة العمل ، وأنا لست حزبيا بشكل عام ، ولا إسلاميا بشكل خاص ، فالحزب قادر على الدفاع عن نفسه ، وأنا أختلف معهم في الكثير من الآراء والأفكار والطروحات الأيديولوجية والسياسية وحتى بعض أنشطتهم وسلوكهم ، ولكن أكتب من باب بأن التوسع والتكرار في مهاجمتهم دون سبب أو مبرر مدعاة للكراهية ونشر بذور الفتنة بين شرائح المجتمع ، وربما خلق حالة من العدائية بين أفراد المجتمع ، وما أحوجنا هذه الأيام إلى التماسك والتعاضد والتلاحم الوطني والاجتماعي لمجابهة التحديات الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ، والتحديات الإقليمية التي يشهدها الإقليم من حروب تحوم حولنا ، ومحاولات إرهابية للنيل من الأمن الوطني الذي ننعم به بفضل الله أولاً ، وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة ، ويقظة أجهزتنا الأمنية والعسكرية المختلفة ، ما أحوجنا الشديد هذه الأيام لتوحيد الجهود الوطنية والكلمة ، وتوجيه بوصلتنا نحو الحفاظ على وطننا وعلى أمنه واستقراره ، لأن هذا الوطن هو قبلتنا ، وحبه آيه ، هذه مجرد عناوين ، والباقي تفاصيل ، وللحديث بقية .


