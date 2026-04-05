الأمن يُحذر من الاجتهاد في التعامل مع المتساقطات

5 أبريل 2026
الأمن يُحذر من الاجتهاد في التعامل مع المتساقطات

وطنا اليوم:جدد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذيره الشديد للمواطنين من الاجتهاد أو التساهل في التعامل مع المتساقطات، أو التقليل من خطورتها.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مواطناً في محافظة معان عرّض نفسه والآخرين للخطر يوم أمس بعد نقله في سيارته لأحد أجزاء مُسيرة متفجرة لغايات تسليمها، بدلاً من الاتصال برقم الطوارىء (وهو ما ظهر في صورة جرى تداولها).
وأشار إلى أن هذا السلوك يعرض الشخص والآخرين للخطر الحقيقي، ويُهدد الأرواح، حاثا جميع الإخوة المواطنين مرة أخرى، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة وعدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة أو العبث بها أو لمسها تحت أي ظرف كان والإبلاغ عنها عبر رقم الطوارئ الموحد (٩١١).


