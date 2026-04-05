شاب يقتل ابن عمه خلال ساعات الفجر في جرش

وطنا اليوم:شهدت منطقة ريمون في محافظة جرش وقوع جريمة فجر الأحد، حيث أقدم شاب على قتل ابن عمه.

وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية، اندلعت مشاجرة بين الطرفين نتيجة خلافات عائلية، استخدم خلالها الجاني أداة حادة أودت بحياة الضحية على الفور.

الأجهزة الأمنية سارعت إلى موقع الحادثة، حيث ألقت القبض على الجاني وبدأت تحقيقاتها للكشف عن التفاصيل الكاملة للجريمة ودوافعها الحقيقية، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.