ساعتين ago
الملك: ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي فواديسواف كوسينياك – كاميش، في قصر الحسينية، الثلاثاء.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الاحتكام للحوار والدبلوماسية.
وبحث اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وبولندا في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري والأمني.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والوفد المرافق للضيف.


