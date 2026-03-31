الأسواق الحرة الأردنية تعقد هيئتها العامة وتوزع أرباح بنسبة (٤٥%)

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ اجتماعها لسنوي التاسع والعشرين برئاسة معالي السيدة خلود محمد السقاف رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومساهمين يمثلون النصاب القانوني، حيث تم بحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللأزمة بشأنها.
وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥، إضافة إلى إقرار البيانات المالية وتقرير مدققي لحسابات، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها التشغيلي.
وفي خطوة تؤكد التزام الشركة بتعظيم العائد لمساهميها، وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس لإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٥%) من رأس مال الشركة، مما يعكس قوة الاداء المالي لشركة واستدامة تدفقاتها النقدية.
وأقرت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وانتخاب نفس مجلس الإدارة السابق بالتزكية في ضوء عدم وجود مرشحين آخرين، إلى جانب عيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة.
وأكدت معالي خلود محمد السقاف رئيسة مجلس الإدارة، أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتوسعية، مشيرةً إلى أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس كفاءة إدارتها ومرونة نموذج أعمالها، وتطوير مستوى الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت السقاف أن الشركة تواصل العمل على استثمار كافة الفرص المتاحة وتعزيز تنافسيتها في لسوق، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من الجدير بالذكر ان هذا الأداء الإيجابي للشركة ونتائجها المالية يؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير عملياتها التشغيلية بما يعزز من قدرتها على النمو وتحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة.


