مستشفى الأردن يحتفل في يوم الطبيب العالمي وثلاثين عام على افتتاحه

وطنا اليوم:أقام مستشفى الاردن احتفالية تكريمية بمناسبة يوم الطبيب العالمي وتزامن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإفتتاح مستشفى الأردن وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الاعيان ونقيب الأطباء وعدد كبير من الاطباء الاختصاصيين والاستشاريين ورئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

وأكد الاستاذ الدكتور عبدالله البشير مدير عام مستشفى الأردن أن الاحتفال بيوم الطبيب العالمي تجسد رؤية مستشفى الأردن وقصته تقدير واعتزاز بالطبيب كمهنة ورسالة سامية تجاه الانسان والاوطان، وباطباء الأردن الذين سطروا مسيرة من الانجازات الطبية الخالدة للأردن.

واستذكر الدكتور البشير مسيرة مستشفى الأردن منذ ثلاثين عاماً حين شرف جلالة الملك الحسين رحمه الله المستشفى بإفتتاحه معلناً الانطلاق لصرح طبي عربي عملاق كان له من الانجازات العديدة في منظومة رائدة من الخدمات الطبية المتكاملة لافتاً الى دور المستشفى في الارتقاء بالسيرة الطبية الأردنية.

واستعرض الاستاذ الدكتور رياض سعيد مدير دائرة التدريب والتعليم الطبي المستمر في المستشفى مسيرة التعليم الطبي وأفواج الخريجين من الأردن والعالم العربي في مختلف التخصصات مشيراً الى نجاح المستشفى في رفد العالم العربي بنخبة من الاطباء الشباب من خريجي المستشفى.

وقام الاستاذ الدكتور درويش بدران رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية صورة متكاملة حول الجامعة التي ترتبط بمستشفى الأردن كمركز طبي تدريبي لطلبتها وعلاقة الجامعة بشركائها من كبرى الجامعات العالمية والى مهنة الطبيب كمهنة انسانية.

ووجه الأستاذ الدكتور عيسى الخشاشنة نقيب الاطباء تحية صادقة الى كافة أطباء الأردن بمناسبة يوم الطبيب العالمي لافتاً الى الدور الكبير الذي لعبه الأطباء الاردنيين في ترسيخ الصورة الطبية الوضاءه للمملكة واعلاء الانجاز الطبي الاردني الذي تحقق بجهود جبارة للعاملين في هذا القطاع وبرعاية ملكية مباشرة شاكراً مستشفى الأردن لهذه اللفتة الكريمة بالاحتفال بيوم الطبيب العالمي تقديراً لدور مكانة الطبيب (الحكيم) في الأردن.

وتم خلال الحفل تكريم الأطباء من مدراء التدريب في الأقسام الطبية وخريجي مستشفى الأردن في فوج العام الحالي في مختلف التخصصات الطبية، والأطباء الأخصائيين الذين تخرجوا من مستشفى الأردن وما زالوا يعملون به عبر المراكز الطبية والدوائر والعيادات، اضافةً للأطباء الجدد الذين انضموا الى نخبة الأطباء في مستشفى الأردن.

وشارك في التكريم أ.د.عبدالله البشير و أ.د. رياض سعيد و د.محمود خطاب و أ.د. عيسى الخشاشنة نقيب الأطباء ورئيس اللجنة الصحية في مجلس الاعيان معالي أ.د. ياسين الحسبان وعضو مجلس الاعيان سعادة أ.د. يوسف القسوس.