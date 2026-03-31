بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ضمن خطة ترشيد النفقات.. أمانة عمان تخفض البدلات والأجور بنسبة 50%

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضبط النفقات التشغيلية، استنادًا إلى بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وفي ظل الظروف الراهنة والحاجة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق في المؤسسات الحكومية.
وبحسب القرار الرسمي، تقرر وقف صرف المكافآت الحالية بصيغتها المعتمدة، على أن يُعاد تنظيمها وتوجيهها نحو الكوادر الفاعلة فقط، وفق أسس جديدة تعتمد على مستوى الإنجاز والإنتاجية، مع تكليف المسؤولين في القطاعات المختلفة بإعداد كشوفات تفصيلية بهذا الشأن.
كما نص القرار على خفض بدل العمل الإضافي والأجور الإضافية بنسبة 50% في مختلف القطاعات والوحدات التابعة للأمانة، مع إعادة توزيع هذه المخصصات بما يتناسب مع متطلبات العمل الفعلية، وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.
وشملت الإجراءات أيضًا الإيقاف الكامل لصرف مكافآت اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل، إلى جانب وقف قرارات السفر والمهمات الخارجية، وتعليق استضافة الوفود الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات غير الأساسية.
وفي سياق موازٍ، شددت الأمانة على ضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحروقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الهدر، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.
كما تقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة أسس منح المكافآت والحوافز مستقبلًا، بما يضمن تحقيق العدالة والفاعلية في توزيعها.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2026، في إطار توجه حكومي أوسع لضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الإدارة المالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
