محافظ العقبة يفتتح متحف الاطفال المتنقل

وطنا اليوم – امين المعايطه

إفتتح محافظ العقبة أيمن العوايشه فعاليات متحف الأطفال المتنقل، الذي أقيم على مسرح مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات،بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالوهاب الحجاج، ورئيس قسم النشاطات التربوية راتب الحمران، وعدد من المسؤلين التربويين في المديرية .

ويأتي تنظيم هذا المتحف ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومتحف الأطفال، بهدف توفير بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد أساليب حديثة ومبتكرة، تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز حب الاستكشاف لديهم.

ويستمر عرض المتحف حتى 7 نيسان 2026، مستهدفًا طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وفق برنامج يومي منظم يتضمن ثلاث فترات، بواقع 100 طالب لكل فترة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، إضافة إلى استقبال العائلات في الفترة المسائية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً.

يذكر أن هذا النشاط يأتي تأكيداً على أهمية توظيف أساليب التعلم الحديثة في العملية التعليمية، بما يعزز التجربة التعليمية لدى الطلبة ويقدمها بأسلوب تفاعلي وممتع.