محافظ العقبة يفتتح متحف الاطفال المتنقل

ساعتين ago
محافظ العقبة يفتتح متحف الاطفال المتنقل

وطنا اليوم – امين المعايطه
إفتتح محافظ العقبة أيمن العوايشه فعاليات متحف الأطفال المتنقل، الذي أقيم على مسرح مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات،بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالوهاب الحجاج، ورئيس قسم النشاطات التربوية راتب الحمران، وعدد من المسؤلين التربويين في المديرية .
ويأتي تنظيم هذا المتحف ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومتحف الأطفال، بهدف توفير بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد أساليب حديثة ومبتكرة، تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز حب الاستكشاف لديهم.
ويستمر  عرض المتحف حتى 7 نيسان 2026، مستهدفًا طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وفق برنامج يومي منظم يتضمن ثلاث فترات، بواقع 100 طالب لكل فترة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، إضافة إلى استقبال العائلات في الفترة المسائية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً.
يذكر أن هذا النشاط يأتي تأكيداً على أهمية توظيف أساليب التعلم الحديثة في العملية التعليمية، بما يعزز التجربة التعليمية لدى الطلبة ويقدمها بأسلوب تفاعلي وممتع.


24 ساعة
18:48

بيان صادر عن العين جمال الصرايرة رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان

18:20

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

18:02

مجلس الوزراء يمنح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين بناء على تنسيب منطقة العقبة الخاصة

16:55

الأسواق الحرة الأردنية تعقد هيئتها العامة وتوزع أرباح بنسبة (٤٥%)

16:54

المصفاة وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب والبحث والابتكار

16:51

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

16:42

نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

16:22

الاطناب في أسلوب ابن حزم الأندلسي في طوق الحمامة: دراسة تحليلية أسلوبية

16:18

عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن

16:15

الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

16:10

(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ “البوتاس العربية” في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%

16:07

كوكوريا يعترف: لا يمكنك قول لا لبرشلونة

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور