وزير الصحة: تفعيل الدوام المسائي بـ5 مراكز صحية شاملة محيطة بمستشفى البشير

أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، عن إطلاق خطة تنظيمية وخدمية جديدة تستهدف تخفيف الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ في مستشفى البشير من خلال تفعيل الدوام المسائي في 5 مراكز صحية شاملة محيطة بالمستشفى وهي (القويسمة، الأميرة بسمة، النصر، المقابلين، حي نزال)، حتى العاشرة مساء، اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

وأكد البدور في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقراءات ميدانية وبيانات أظهرت أن ما يقارب 65 بالمئة من الحالات التي تراجع طوارئ مستشفى البشير تصنف ضمن الحالات البسيطة التي يمكن التعامل معها داخل المراكز الصحية دون الحاجة إلى إشغال موارد الطوارئ في المستشفى.

وبين أن الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة أظهرت أن عدد مراجعي طوارئ البشير يبلغ نحو 3000 مراجع يوميا، تتركز النسبة الأكبر منهم خلال الفترة المسائية بنحو 60 بالمئة، مقابل 25 بالمئة خلال الفترة الليلية، و15 بالمئة فقط خلال الفترة الصباحية، ما يعكس وجود ضغط على الخدمات الصحية خلال الفترة المسائية الذي يتزامن مع إغلاق المراكز الصحية ويؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمة خارج ساعات الدوام التقليدي.

وأشار الى أن هذه المراكز ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل اختصاص طب الأسرة، الطوارئ وخدمات الأشعة والمختبر، إضافة إلى صيدلية تقوم بصرف العلاجات الشهرية واليومية حتى العاشرة مساء، وتستقبل مراجعيها خلال هذه الفترة، لتوزيع المرضى على المراكز كلها حسب موقع سكن المريض.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعادة توجيه متلقي الخدمة إلى المستوى الصحي الأنسب لحالتهم، بما يضمن تقديم رعاية أسرع وأكثر كفاءة ويمنح الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ القدرة على التركيز على الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا فوريا.

كما طلب تزويد هذه المراكز بكميات أدوية أكبر عددا ونوعا، بما يتناسب مع حجم المراجعين ونوعية الأمراض خصوصا الشهرية منها وإعطاء أطباء الاختصاص مرونة في وصف العلاجات الشهرية التي يأخذها المريض بشكل منتظم من طبيبه.

ودعا المواطنين القاطنين بالقرب من المراكز الصحية الخمسة المشمولة بالخطة إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والتوجه إلى هذه المراكز في الحالات الطارئة البسيطة خلال الفترة المسائية ولأخذ علاجاتهم الشهرية بدلا من مراجعة طوارئ المستشفى، تجنبا لفترات انتظار أطول وضمانا للحصول على الخدمة بشكل أسرع وأكثر تنظيما.

وأشار الدكتور البدور، إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المبادرة بوصفها المرحلة الأولى ضمن خطة متكاملة، سيبنى عليها لتوسيع التجربة تدريجيا في مناطق أخرى وفق مؤشرات الأداء ومستوى رضا متلقي الخدمة، مؤكدا أن تحسين تجربة المريض وتعزيز كفاءة النظام الصحي محوران أساسيان في سياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن تعزيز قدرات المراكز الصحية يمثل ركيزة أساسية في تطوير الرعاية الصحية الأولية التي تعد خط الدفاع الأول في النظام الصحي، ما سينعكس إيجابا على تقليل الاكتظاظ في المستشفيات ورفع جودة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار.