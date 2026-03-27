عشيرة الشروف: مواقف بني حميدة والرواحنة تجسد أصالة الأردنيين وترسّخ قيم الصفح ووحدة الصف

3 ساعات ago
عشيرة الشروف: مواقف بني حميدة والرواحنة تجسد أصالة الأردنيين وترسّخ قيم الصفح ووحدة الصف

كتب الزميل الاعلامي من موقع القلعة نيوز الاستاذ  احمد محمد السيد

عشيرة الشروف : الشيخ أكرم نصر الرواحنة.. رجل المواقف الحكيمة وصوت الإصلاح النبيل. في مشهدٍ ينعكس أصالة المجتمع الأردني ورسوخ قيمه العشائرية النبيلة، برزت مواقف الرجال الأوفياء الذين جعلوا من الحكمة سبيلاً، ومن الإصلاح نهجاً، ومن جمع الكلمة رسالةً وطنيةً سامية. فحين تتقدم المروءة على الانفعال، وتعلو لغة التسامح على كل خلاف، تتجلى معادن الرجال الحقيقية، وتظهر وجوه الخير التي تحمل همّ المجتمع وتعمل بإخلاص لصون نسيجه المتماسك. تتقدّم عشيرة الشروف عامة – قرية نوبا / الخليل، ممثلة بالسيد محمد موسى حسين الشروف، بأسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى قبيلة بني حميدة عامة، وعشيرة الرواحنة خاصة، تقديراً لجهودهم الصادقة ومساعيهم الكريمة التي بذلوها بكل إخلاص ومسؤولية، مجسدين بذلك أسمى معاني النخوة والوفاء والرجولة التي عُرف بها أبناء العشائر الأردنية الأصيلة. وأكدت العشيرة أن هذه الوقفة الكريمة ليست غريبة على أهل المواقف المشرفة، الذين اعتادوا أن يكونوا في مقدمة الساعين للخير، والحريصين على رأب الصدع، وجمع الكلمة، وإعادة الأمور إلى نصابها بالحكمة والرزانة، بعيداً عن كل ما يسيء إلى قيم المحبة والتآخي التي تربّى عليها الأردنيون جيلاً بعد جيل. وخصّت عشيرة الشروف بالشكر والتقدير الشيخ والقامة العشائرية أكرم نصر الرواحنة “أبو فيصل”، الذي كان لحضوره الفاعل، وكلمته الحكيمة، ودوره المشرّف، الأثر الكبير في ترسيخ قيم التسامح ولمّ الشمل وتعزيز روح التفاهم، ليبقى مثالاً نبيلاً للرجل العشائري الحكيم الذي يسعى دائماً للإصلاح، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. كما عبّرت العشيرة عن بالغ تقديرها واعتزازها بالجاهة الكريمة من شيوخ ووجهاء عشائر محافظة مأدبا وقبيلة بني حميدة، الذين لبّوا نداء الواجب، وحضروا بمكانتهم المرموقة وكلمتهم الصادقة، مؤكدين أن العشائر الأردنية ستبقى الحصن المنيع لوحدة المجتمع، والسند الحقيقي لكل جهدٍ يُعلي شأن التآلف والتراحم والتماسك الوطني. وشدّدت عشيرة الشروف على أن هذه المواقف المشرّفة تؤكد أن الأردن سيبقى، بعون الله، وطناً عزيزاً منيعاً بأهله الشرفاء، وبقيمه العربية الأصيلة، وبالرجال الذين يحملون همّ الوطن في قلوبهم، ويضعون مصلحته فوق كل اعتبار، في ظل الراية الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. واختتمت عشيرة الشروف بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف النبيلة ستبقى شاهداً على قوة النسيج الاجتماعي الأردني، وعلى أصالة الرجال الذين يهبّون دائماً للخير والإصلاح وصون الكرامة. سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يبقيه موحداً عزيزاً، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبسواعد أبنائه الأوفياء.


24 ساعة
09:53

الملكية الأردنية : تدني حركة الركاب وزيادة التكاليف يؤثران في أسعار التذاكر

09:46

أمطار غزيرة وثلوج جنوباً.. وآمال بانتعاش الموسم الزراعي

09:36

سي إن إن: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

09:15

وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

09:11

صحيفة: ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

06:14

القيسي يكتب : الأردن… ليس ساحةً للرماديات

22:10

الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور

21:38

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل صالح

20:48

الجمعية العامة العادية لبنك ABC توافق على توزيع أرباح بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي

20:43

ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح

20:16

تجارة الأردن : البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوفرة بكميات كبيرة

20:04

حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب في قضية أضرار نفسية

وفيات
الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026