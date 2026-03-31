العقبة الخاصة تنفذ حملة بيئية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، التزام السلطة في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية لعام 2026 للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال استهداف البؤر الساخنة في المدينة وإزالة كافة أشكال النفايات والتشوهات الناتجة عن الطرح العشوائي، بما يضمن حماية البيئة وصحة المجتمع والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العقبة واستدامتها.



جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي نفذتها مديرية البيئة والاستدامة في السلطة بمنطقة المعامل شمال العقبة، باعتبارها إحدى البؤر الساخنة المستهدفة ضمن خطة عام 2026، وذلك بالتعاون مع مديرية خدمات المدينه ومشاركة الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديريتي الشرطة والدفاع المدني في العقبة، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص وكوادر مديرية خدمات المدينة في السلطة.



وأضاف العوران أن هذه الحملات الميدانية تشكل ركيزة أساسية في معالجة التشوهات البيئية والحد من الممارسات العشوائية، مؤكدًا أن حماية البيئة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزام جميع الجهات دون تهاون، بما يسهم في تعزيز استدامة النظافة العامة في المدينة.



من جهتها، أوضحت مديرة مديرية البيئة والاستدامة في السلطة ، تغريد المعايطة، أن هذه الحملة تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية بإعلان عام 2026 عامًا للنظافة، مشيرةً إلى أنها استكمال للحملة التي انطلقت خلال عطلة عيد الفطر في المناطق السياحية، ضمن خطة وطنية متكاملة تستهدف معالجة البؤر الساخنة في مختلف مناطق العقبة.



وأضافت أن الجهود لا تقتصر على تنفيذ الحملات، بل تشمل متابعة ميدانية مستمرة من خلال تكثيف أعمال الرقابة، واتخاذ إجراءات تشريعية رادعة بحق المخالفين للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.



وأشادت المعايطة بتعاون أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية في المنطقة، مؤكدةً أن تكاتف جهود مختلف الجهات الوطنية يشكل عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه الجهود وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة في العقبة.