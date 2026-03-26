مشوقة : هذة كلمتي وملاحظاتي على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

وطنا اليوم:كلمتي وملاحظاتي على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 :
1. المنظور القانوني: “ضعف الأدوات التنفيذية”
• بطء الإحالة للقضاء: يُؤخذ على التقرير أن جزءاً كبيراً من المخالفات الجسيمة يُكتفى فيها بطلب “التصويب الإداري” بدلاً من الإحالة المباشرة للادعاء العام، مما يُضعف القوة الردعية للقانون.
• التشريعات القاصرة: يكشف التقرير عن ثغرات في أنظمة الموارد البشرية والعطاءات، لكنه لا يقدم توصيات تشريعية ملزمة لسد هذه الثغرات، مما يجعل المخالفات “تتكرر سنوياً” بنفس النمط القانوني.
• التداخل الصلاحيات: تبرز سلبية في عدم قدرة الديوان قانونياً على فرض عقوبات مباشرة، مما يجعل تقريره “استشارياً رقابياً” ينتظر قرار السلطة التنفيذية لتفعيله.
2. المنظور المالي: “التركيز على الشكل لا المضمون”
• الرقابة الشكلية: يركز التقرير بكثافة على مخالفات صرف صغيرة (مثل المكافآت وبدلات السفر)، بينما يغيب عنه أحياناً التدقيق المعمق في “الجدوى الاقتصادية” للمشاريع الكبرى والمنح الدولية.
• تراكم الاستردادات: رصد التقرير وفراً مالياً بـ 22.3 مليون دينار، إلا أن النقد المالي يوجه لعدم قدرة الديوان على تحصيل مئات الملايين من الديون المستحقة للحكومة (الأموال الأميرية) والمسجلة في تقارير سنوات سابقة ولم تُحصّل بعد.
• غياب تحليل أثر الدين العام: يفتقر التقرير لدراسة نقدية مالية لكيفية إدارة فوائد الدين العام والاتفاقيات المالية المعقدة التي تحمل الخزينة أعباءً مستقبلية.

3. المنظور السياسي: “المجاملة المؤسسية والشفافية”
• انخفاض الملاحظات (إنجاز أم تجميل؟): انخفاض الملاحظات من 2156 إلى 512 يثير تساؤلاً سياسياً: هل هو تحسن حقيقي في الأداء الحكومي، أم نتاج تغيير في “معايير الرصد” أو استجابة لضغوط حكومية لتقليل الأثر السلبي للتقرير أمام الرأي العام؟
• توقيت الصدور: غالباً ما يصدر التقرير بعد مرور فترة طويلة على وقوع المخالفة، مما يفقد المحاسبة السياسية قيمتها أمام مجلس النواب، حيث تصبح القضايا “قديمة” وبطلها قد غادر منصبه.
الخلاصة النقدية
التقرير يعاني من “تكرار نفس المخالفات”؛ حيث نرى ذات التجاوزات في العطاءات واستخدام السيارات الحكومية والمكافآت تتكرر كل عام. العيب ليس في التقرير كأداة رصد، بل في “غياب الإرادة السياسية” لتحويل هذه الملاحظات إلى قرارات عزل ومحاسبة جنائية فورية، مما يجعل التقرير يبدو كـ “جرد سنوي” للأخطاء أكثر منه “أداة إصلاح” حقيقية.
مع تحياتي
النائب المهندس
عدنان مشوقة
25/ 3/ 2026

 

24 ساعة
14:13

المياه: ضبط اعتداءات في إربد ومنجا تسحب كميات كبيرة

14:09

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية

14:04

ترامب: المفاوضون الإيرانيون غريبون ويتوسّلون لنا لإبرام اتفاق

14:01

الأردن يضمن مخزون الأدوية لمواجهة الأزمات: نقيب الصيادلة يطمئن المواطنين

12:56

نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 184%

12:40

إسرائيل تغتال قائد البحرية بالحرس الثوري.. المسؤول عن غلق هرمز

12:36

هجوم صاروخي إيراني واسع يضرب أهدافاً في وسط وشمال إسرائيل

12:34

الولاء والانتماء والنقد البنّاء: ثلاثية بناء الوطن لا هدمه

12:20

المجالي يكتب: عندما تشتعل الحروب… من يحمي القارب العربي من الغرق؟

12:04

غموض نجاح المفاوضات لوقف الحرب المشتعلة اصلاً

12:01

الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !

11:57

جامعة البترا ترفد المنتخبات الوطنية لكرة القدم بأربعة من طلبتها

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026