وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية مادبا لمواجهة المنخفض الجوي

وطنا اليوم – قام وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى بلدية مادبا الكبرى، في ظل الظروف الجوية السائدة للاطلاع على مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حالياً.

واطّلع المصري خلال جولته على سير العمل داخل غرفة العمليات المشتركة، والخطط الميدانية التي أعدتها البلدية للتعامل مع الحالات الطارئة، بحضور رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم الجوينات، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس عماد عصفور، ومديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا المهندسة رويدة غازي الهباهبة.

وخلال اللقاء، استعرض جوينات جاهزية الكوادر البشرية والآليات، والإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد ينجم عن الهطولات المطرية.

وأكد الوزير المصري من داخل غرفة العمليات الرئيسية على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الرسمية، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع الحكام الإداريين وكوادر وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية.

كما شدد على إبقاء غرف الطوارئ في حالة استنفار على مدار الساعة، مع ضرورة التعامل الفوري مع البلاغات، حفاظاً على سلامة المواطنين وصوناً للممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، بيّن المهندس هيثم الجوينات أن الفرق الفنية في البلدية، وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ومديرية الشؤون البلدية، نفذت جولات ميدانية شاملة شملت تفقد الأودية ومجاري السيول وعبارات تصريف مياه الأمطار.

وأشار جوينات إلى اتخاذ إجراءات احترازية مكثفة في “البؤر الساخنة” التي تم رصدها خلال المنخفضات السابقة، بهدف منع تكرار أي إغلاقات أو تجمعات مائية، وضمان انسيابية تصريف المياه بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي يُتوقع استمراره حتى صباح يوم الجمعة، حيث كانت وزارة الإدارة المحلية قد عمّمت مسبقاً على البلديات ومجالس الخدمات بضرورة رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستعدادات الميدانية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.