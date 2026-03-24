رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يلتقي مجلس محافظة مادبا لبحث مشاريع تعبيد وصيانة الطرق

وطنا اليوم – التقى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، رئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا ، في لقاءٍ تنسيقي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والمجلس، وبحث أبرز الاحتياجات الخدمية في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشاريع تعبيد الطرق وصيانتها في مختلف مناطق مادبا، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأكد جوينات حرص البلدية على العمل بروح الفريق الواحد مع مجلس المحافظة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود لتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة وبما يلبي احتياجات المواطنين.

من جهته رئيس مجلس محافظة مادبا المهندس حسام عودة عن استعداد المجلس الكامل للتعاون مع البلدية، ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة وتحسين واقع الطرق، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين في مادبا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية، وتحقيق تنمية محلية مستدامة تخدم أبناء المحافظة.