شهداء الكرامة محافظة مادبا

4 ساعات ago
كتب الباحث نهار الوخيان

قدّمت مدينة مادبا الأردنية أسوة بمدن المملكة الآخرى كوكبة من الشهداء الأبطال في معركة الكرامة الخالدة في 21 آذار 1968، حيث تم توثيق أسماء عدد من شهداء الجيش العربي الأردني من أبناء المحافظة الذين رووا بدمائهم ثرى غور الأردن دفاعاً عن الوطن، ومن أبرزهم الشهداء التالية اسمائهم عارف الجمالية ومحمد هويمل الزبن وعبدالرحمن الفروخ وطالب شحادة سالم الفقهاء، عبدالله نزال سالم الكعابنة. وباسم الحدادين وهزيل النجادا مقبول الزبن وإسماعيل المراعبة
نحن لانخلَد الاشخاص ، فالأشخاص لا يخلًـدون ، ولكن المروءة تخلًد ، والشجاعــــة تؤرخ ويؤرخ لها ، ومن حق هولاء الشهداء علينا أن نسطَر لهم سطرأ من ذهب في سجل الابطال بعد ان كتبوا الشهامة والإيثار بدمائهم الزكية ثرى الوطن
وبإذن الله ستستمر مسيرة هذا الوطن بخطى ثابتة وعزم اكيد من أجل بلوغ أهدافنا السامية.


