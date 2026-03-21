سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:قال مدير السياحة في سلطة إقليم البترا عماد الهلالات، السبت، إن عدد زوار مدينة البترا بلغ 595 زائرا فقط خلال أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الهلالات أن معظم الزوار كانوا من السياح المقيمين في الأردن، إذ بلغ عددهم قرابة 325 زائرا الجمعة.

وتوقع تحسن عدد الزوار خلال ثاني أيام العيد، مبينا أنه تم تسجيل 300 زائر حتى الساعة 11:00 صباحا.

وأشار إلى أن البترا تشهد حركة سياحية أفضل مما كانت عليه في رمضان، لكن الحركة ضعيفة جدا مقارنة بالمواسم الماضية.