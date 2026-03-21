بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة في تاريخ الأردن

19 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن معركة الكرامة تمثل صفحة مشرقة في تاريخ الأردن، ومصدر فخر لكل الأردنيين، وانتصاراً أردنياً أعاد للأمة هيبتها.

وأضاف الجغبير بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، إن القطاع الصناعي الأردني يشارك بكل فخر أبناء الوطن، احتفالهم بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء، في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته، ووضع حد لأطماع العدو.

وبين أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها، بطولات جنودنا البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه، أوالمساس بأمنه واستقراره.

وأوضح الجغبير أن غرف الصناعة ترفع يهذه المناسبة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني”، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، وبقيمها النبيلة حيث ما زالت تحمي الوطن والمواطنين وتخافظ على أمنهم في وحه التحديات، والحفاظ على الاردن حصناً منيعاً للأمن والاستقرار في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:51

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

12:33

الأردن يعزز غاباته رغم محدودية الموارد بزراعة 3.6 مليون شجرة خلال 3 مواسم

12:20

ولي العهد يستذكر معركة الكرامة

11:51

مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

11:29

صحيفة: إيران استهدفت قاعدة أميركية بريطانية مشتركة في المحيط الهندي

11:24

عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

11:16

ما سر ظهور مورينيو في أحد مساجد لشبونة؟

11:12

العقل الذي اختار الإنسان: في عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال

11:08

دمار كبير في ريشون ليتسيون إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي إيراني

11:00

أسعار الذهب تتراجع في الأردن وعيار 21 عند 91.4 دينار

10:57

الأم والكرامة في يوم الأم والكرامة توأم العز والإنتماء

10:56

الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026