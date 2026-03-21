أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى مياه

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من صباح اليوم السبت، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي؛ لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وشدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد للمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


