أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح القوية

وطنا اليوم:يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجياً لتشمل باقي المناطق بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، خاصة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وبتوقع أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 كم/ ساعة) في بعض المناطق، خاصة مناطق البادية الشرقية والجنوبية والشرقية مما يؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، خاصة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

كما ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا في أغلب المناطق، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد مدينة العقبة في ساعات الصباح الباكر زخات من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15- 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 13- 4، وفي المرتفعات الشمالية 10- 3، وفي مرتفعات الشراة 11- 2، وفي مناطق البادية 16- 6، وفي مناطق السهول 14- 7، وفي الأغوار الشمالية 23- 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14 ، وفي البحر الميت 25- 12، وفي خليج العقبة 24- 13 درجة مئوية.