صرخة من المفرق: العرقان يضع ملف الذرة الصفراء على طاولة رئيس الوزراء… ثلاثة أشهر تفصل قطاع الدواجن عن الانهيار

22 دقيقة ago
وطنا اليوم _

ناشد رئيس غرفة تجارة محافظة المفرق الدكتور خيرو ارشيد العرقان رئيس الوزراء بالايعاز للوزارء المعنيين بضرورة تعليق العمل بالمواصفة القياسية الخاصة بنسبة الكسر لمادة الذرة الصفراء لمدة ٣ شهور.

وأضاف الدكتور العرقان في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء إلى ضزروة إنقاذ القطاع المهم للأمن الغذائي الأردني والذي ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وفيما يلي نص المذكرة :

الدكتور خيرو العرقان

رئيس غرفة تجارة المفرق

وصاحب شركتي خيرات الشمال ودجاج الخير.

دولة رئيس الوزراء الأكرم

معالي وزير الزراعة

معالي وزير الصناعة والتجارة.

نحن مربو الدواجن في الأردن نعاني نقص مادة الذرة الصفراء والتي تشكل ما نسبته 75 % من خلطة أعلاف الدواجن وحيث يقوم بعض المستوردين لهذه المادة برفع الأسعار غير مبرر وكذلك الامتناع عن بيعها إلى المربين وأصحاب الشركات مما يشكل نقصا في توفر هذه المادة وبالتالي، خطورة على قطعان الدواجن المرباة داخل المزارع.

لذلك نرجو من دولتكم توجيهاتكم الكريمة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالموافقة على تعليق العمل بالمواصفة القياسية الخاصة بنسبة الكسر لمادة الذرة الصفراء لمدة ثلاث شهور وذلك بسبب الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل وكذلك التأمين على النقل البحري.

راجون من دولتكم المساعدة لإنقاذ هذا القطاع المهم للأمن الغذائي الأردني والذي ينادي به جلالة الملك -حفظه الله-


