المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يستقبل وفدا محليا مهنئا بالعيد

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:زار وفد من المجتمع المحلي في مدينة خان يونس، اليوم الجمعة، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9، مقدماً التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وأعرب قائد قوة المستشفى، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبات في تعزيز الألفة والتلاحم بين أبناء الأمة العربية والإسلامية.
من جانبه ثمن الوفد الضيف، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيها الرامية لدعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع يمثل ملجأ طبياً يقصده أبناء خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة.


