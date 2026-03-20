بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ساعة واحدة ago
القوات المسلحة تشارك مرتباتها فرحة أول أيام العيد وتعود المرضى

وطنا اليوم:شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، مرتبات تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد، أثناء أداء واجباتهم على ثغور الوطن.
ونقل كبار ضباط القوات المسلحة تهاني وتبريكات القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.
كما عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة المرضى من المتقاعدين والعاملين، اللذين يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمختلف محافظات المملكة، للاطمئنان على صحتهم ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، ونقلوا لهم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
