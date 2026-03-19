العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق ساندها فريق الإنقاذ النهري التابع لقيادة فريق البحث والإنقاذ الدولي تعاملت، يوم الخميس، مع بلاغ يفيد بسقوط طفل من جنسية عربية يبلغ من العمر (13) عاماً داخل مجرى سيل بمنطقة الزعتري.

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الغطس المختصة تمكنت من العثور على الطفل بعد عمليات بحث وتفتيش عنه داخل مجرى السيل على امتداد يقارب (8) كم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة عدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، حيث من المتوقع أن يستمر خطر تشكل السيول في مختلف مناطق المملكة خلال الأيّام المقبلة.

هنا تدعو مديرية الدفاع المدني إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

-الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة.

-عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً.

_الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة عند مداهمة المياه.

-عدم الاقتراب من تجمعات المياه أو السدود خلال جريان السيول.

-مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.

-أخذ الحيطة أثناء القيادة وتجنب الطرق المعرضة لتشكل السيول.

-متابعة المستجدات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعيةً إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.