كلية عمون الجامعية التطبيقية تنظم فعالية “أطفالنا.. بهجة العيد”

وطنا اليوم – تحت رعاية عطوفة الدكتور مروان المعايطة، مدير عام الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، نظّمت كلية عمون الجامعية التطبيقية بالتعاون مع الناشطة الاجتماعية المهندسة نسرين السيد وفريقها التطوعي، فعالية بعنوان “أطفالنا.. بهجة العيد”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 آذار 2026 في رحاب الكلية وفندقها التدريبي “سنشري بارك”.

نظمت عمون هذه الفعالية في أواخر الشهر الفضيل استقبالًا لأجواء عيد الفطر السعيد، ولإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال بهذه المناسبة، إذ شملت الفعالية إلى جانب الإفطار الرمضاني مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، مثل الألعاب التفاعلية، وعروض مسرح الدمى، وعروض الخفة، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، حيث استمتع الأطفال بأوقات مليئة بالمرح والابتسامات.

تأتي إقامة الكلية لهذه الفعالية في إطار رؤيتها الملتزمة بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وأهمية النهج التشاركي بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي بفرقه التطوعية، وذلك لدعم فئات المجتمع المختلفة لا سيما الأطفال.

وقد أكد عطوفة الدكتور مروان المعايطة في كلمته على أهمية رعاية الأطفال ودعمهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام المؤسسات التعليمية كعمون بدورها المجتمعي إلى جانب رسالتها الأكاديمية، كما أعرب عميد الكلية أ.د. إبراهيم الكردي عن فخره بتنظيم الفعالية، مشيدًا بتعاون الطلاب والطاقم الأكاديمي وفريق التطوع.

بدورها، أعربت المهندسة نسرين السيد عن سعادتها بمشاركة فريقها التطوعي في هذه الفعالية إلى جانب كلية عمون الجامعية التطبيقية، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في نشر الفرح وتعزيز روح العطاء والعمل التطوعي.

وقد اختتمت الأمسية بتوزيع الهدايا على الأطفال والتقاط الصور التذكارية، في أجواء إيجابية أكد فيها المشاركون على أهمية مثل هذه المبادرات في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، وتجسيد قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي عبر النهج التشاركي بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي.