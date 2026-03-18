بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

3 وفيات و4 إصابات على الصحراوي

ساعتين ago
وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في المنطقة الواقعة ما بعد جسر المدينة السكنية الحسا باتجاه الجنوب، حيث اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.
وأوضحت “الدوريات الخارجية” أنه نجم عن الحادث ثلاث وفيات وأربع إصابات، مبينة أنه إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين إلى المستشفى.
وأكدت أن دورياتها في موقع الحادث لتمرير حركة السير والدلالة والإرشاد، راجية من سائقي الطريق المذكور توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
