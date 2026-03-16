بدء صرف رواتب العسكريين اليوم وباقي القطاعات الحكومية الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، عن بدء صرف رواتب القطاع العسكري عن شهر آذار اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 16 آذار.

وأكدت الوزارة انها ستسكمل صرف الرواتب لباقي القطاعات الحكومية غدا الثلاثاء 17 آذار.

وكانت اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر آذار الحالي، فيما قررت صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي يوم الأربعاء المقبل تسهيلا على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.