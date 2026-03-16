الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية

ساعتين ago
وطنا اليوم:توقعت إدارة السير زيادة الكثافة المرورية خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنصا مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السر، إنّ الحركة المسائية عادة ماتشهد حركة مرورية نشطة لشراء حاجيات العيد من قبل العائلات.
وبين أنّ الخطة المرورية تأتي لتعزيز الأسواق التجارية بالكامل، ولتخفيف المعوقات، واستمرار انسيابية الحركة.
ونوه إلى أنّ الوقوف العشوائي أو المزدوج يعيق الحركة المرورية أو حركة المشاة، مشيرًا إلى ضرورة عدك ترك الاطفال داخل المركبات حفاظًا على السلامة، وضرورة استخدام ممرات المشاة والأرصفة لتجنب حوادث الدهس


