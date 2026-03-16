البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة

ساعتين ago
وطنا اليوم:طرحت شركة البريد الأردني بطاقتين بريديتين تذكاريتين، الأولى بمناسبة عيد الفطر السعيد، والثانية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، ستتوفر البطاقتان في مبنى شركة البريد الأردني بسعر (1.40) دينار أردني للبطاقة الواحدة.
وبين البريد أن إصدار بطاقة عيد الفطر يأتي احتفاءً بهذه المناسبة الدينية المباركة وما تحمله من قيم روحانية واجتماعية، فيما تأتي بطاقة ذكرى معركة الكرامة تخليداً لهذه المناسبة الوطنية الخالدة واستذكاراً للبطولات التي سطرها نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي دفاعاً عن الوطن والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد البريد الأردني أن هذه الإصدارات التذكارية تسهم بتوثيق المناسبات الوطنية والدينية، وتثري مجموعات هواة الطوابع والبطاقات البريدية، وتعكس اهتمام البريد الأردني بتخليد المحطات المهمة في تاريخ الأردن.
ويمكن للراغبين بالحصول على هذه البطاقات مراجعة مديرية المتحف والطوابع البريدية في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في منطقة المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون


