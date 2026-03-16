الضمان: الرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتأمينات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي إن مجلس إدارة المؤسسة قرر تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر آذار الحالي.

وبيّن المجالي أن رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي ستكون في الحسابات البنكية يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 آذار 2026، مؤكداً أن قرار صرف الرواتب التقاعدية قبل موعدها المعتاد وتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية يأتي في إطار التسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المجالي أنه لن يترتب على قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلفة أي فوائد إضافية، مهنئاً كافة المتقاعدين والمشتركين بهذه المناسبة المباركة