التربية تعلن أوقام دوام المدارس بعد عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك؛ صباح يوم الثلاثاء 24 آذار الحالي.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، الاثنين أن دوام مديريات التربية والتعليم سيكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

وأضاف أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا لمدارس الفترة الواحدة، ومدة الحصة الصفية فيها (45) دقيقة، أما مدارس الفترتين؛ فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحًا، ومدة الحصة الصفية فيها (40) دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة (12:30).