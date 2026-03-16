الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التصعيد في المنطقة وسبل استعادة الهدوء

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التصعيد الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وناقش الصفدي وبن فرحان، خلال اتصال هاتفي، آفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الجهود الدبلوماسية، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول.

كما جدّد الوزيران إدانتهما للهجمات الإيرانية غير المبرّرة على أراضي الأردن ودول الخليج العربية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.