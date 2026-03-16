الأمير الحسن : منع الصلاة في الأقصى تنبيه خطير للجميع

وطنا اليوم:قال صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، إن هناك تغييبًا لصوت الصلاة عن رحاب المسجد الأقصى المبارك، حيث لا تراويح ولا قيام ليل ولا اعتكاف ولا صلاة جمعة تجمع المصلين، جراء منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار سمو الأمير في تصريحات إذاعية ،الأحد، إلى أن انقطاع الصلاة في القدس يمثل تنبيهًا شديد الخطورة للجميع، لافتًا إلى خطورة استمرار المنع لليوم الخامس عشر على التوالي من شهر رمضان، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 1967.

كما حذر سموه من أن ما بدأ في غزة يحدث الآن في الضفة الغربية من توسع غير مسبوق في المستوطنات، مؤكدًا أن الوقت قد حان للانتباه إلى البعد الفلسطيني، للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.


