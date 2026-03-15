الحنيطي يطلع على جهود سلاح الهندسة الملكي في التعامل مع المتساقطات

وطنا اليوم:تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مديرية سلاح الهندسة الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار الضباط، إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة الملكي، استعرض خلاله الجهود العملياتية التي تبذلها المديرية في التعامل مع المتساقطات الناتجة عن بقايا الصواريخ والطائرات المسيّرة، والإجراءات الفنية المتبعة لتحييدها والتعامل معها وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية، بما يضمن إزالة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وبّين أن مرتبات مديرية سلاح الهندسة تعاملت مع 312 من المتساقطات الناتجة عن الطائرات المسيّرة، والصواريخ والرؤوس الحربية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبمستوى عالٍ من الاحترافية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتعزيز وتطوير القدرات الفنية والعملياتية لسلاح الهندسة الملكي لمواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيداً بالكفاءة العالية التي تتمتع بها مرتبات السلاح والجهود التي تبذلها الفرق الميدانية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي ختام الزيارة، نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبواسل الجيش العربي في مختلف مواقعهم وصنوفهم، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية