بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إطلاق مسار عمان الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية

3 ساعات ago
إطلاق مسار عمان الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغّلة لمطار الملكة علياء الدولي، عن إطلاق مسار جوي مباشر تشغله الملكية الأردنية ويربط العاصمة عمّان بإمارة الشارقة عبر مطار الشارقة الدولي (SHJ).
ويكتسب تشغيل هذه الرحلات بواقع 4 رحلات أسبوعياً على أهمية كبيرة؛ كونه سيسهم في تعزيز الربط الجوي بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم زيادة حركة السياحة والتبادل التجاري وسفر الأعمال، ويوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر انطلاقاً من عمّان.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير “يشكل تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية الرئيسية أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتنا في مطار الملكة علياء الدولي، ويعكس إطلاق مسار الشارقة الذي تشغله الملكية الأردنية عمق الروابط الاقتصادية والسياحية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الملكية الأردنية لدعم نمو شبكة الرحلات، وتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي كبوابة تربط الأردن بالمنطقة والعالم”.
يشار إلى أن هذا المسار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مطار الملكة علياء الدولي لتوسيع شبكته الإقليمية وتعزيز الوصول إلى الأسواق الرئيسية، بما يعزز دور المطار كبوابة جوية رئيسية للأردن إلى العالم، كما يدعم قطاع السياحة في المملكة ومسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
